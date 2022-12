Venezia, bufera sul camion con la faccia di Mussolini: svelato il retroscena

Vi ricordate la vicenda del camion con l’effige di Mussolini , parcheggiato sul Canal Grande a Venezia ? La notizia è di questi giorni, ed è diventata virale in pochissimo tempo , ma già ci sono risvolti sulla vicenda. Ovviamente sono iniziate subito le indagini e l’accusa è di apologia del fascismo . Ma quali sono le conseguenze per l’azienda proprietaria del mezzo?

Come andrà a finire?

La vicenda ha coinvolto anche la segretaria del PD veneziano, Monica Sambo, che ha parlato di “sfregio a Venezia”, ma ovviamente è intervenuta anche Arterìa, la ditta proprietaria del mezzo che ha spiegato come sarebbero andate le cose. Secondo quanto dichiarato da Saverio Montanari, componente del Cda dell’azienda specializzata nel trasporto di beni di lusso, a mandare il camion con il volto del duce sarebbe stato Obiettivo Trasporti di Concordia Sagittaria, un'altra ditta a cui Arterìa si è rivolta per velocizzare alcune pratiche. “Appena ci siamo resi conto, il nostro personale ha immediatamente chiesto al sub-trasportatore di allontanarsi. Abbiamo subito interrotto ogni rapporto contrattuale, ora stiamo valutando la possibilità di fare un’azione legale nei confronti della ditta”, ha dichiarato Montanari. Nel frattempo, Obiettivo Trasporti pare essersi scusata per l’accaduto. Ma potrebbe non finire qui.

Lo sapevate che bestemmiare in auto è un reato?