Ginevra dal GFVip: "Lamborghini? Con un pieno ci fai un quarto d'ora"

Tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip c'è sicuramente Ginevra Lamborghini, sorella della famosa cantante Elettra e nipote di Ferruccio, fondatore della Casa di Sant'Agata. La giovane è al centro delle cronache per questioni di gossip, ma ha fatto parlare di sé anche per motivazioni prettamente automobilistiche. Perché, a dispetto del cognome che porta, Ginevra non apprezza le Lamborghini . E il bello è che ne possiede addirittura una. Che però, sostiene lei, non usa perché... non se la può permettere .

"La mia Lamborghini? La benzina costa..."

A quanto risulta, Ginevra ha ricevuto in eredità una Lamborghini. Ma secondo quanto sostiene la ragazza, non è una macchina che lei si possa permettere. Ginevra racconta infatti di guadagnare uno stipendio mensile di 1.250 euro, cifra ovviamente non consona al mantenimento di una Lamborghini. La stessa "gieffina", nelle ultime ore, durante una chiacchierata con l'altra concorrente del programma Sarah Altobello, è scesa maggiormente nel dettaglio. "Quando io ho detto quella cosa che non mi posso permettere la Lamborghini è perché obiettivamente per permetterti quella macchina e per guidarla, la benzina costa, con un pieno ci fai un quarto d'ora".

Se fosse vero, Ginevra non avrebbe tutti i torti. Anche se le cifre sembrano un tantino esagerate. Una Lamborghini di certo non consuma poco: ma per sperperare un pieno di benzina in soli 15 minuti occorre che il guidatore vada costantemente a velocità massima, tenendo sempre premuto l'acceleratore. Insomma, un quarto d'ora sembra francamente troppo poco per consumare un pieno. Ma, cifre a parte, un dato di fatto è assodato: a Ginevra Lamborghini le auto "di famiglia" non piacciono.

