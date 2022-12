Fred Vasseur: orologio con un prezzo da capogiro per il debutto in Ferrari

Dopo essere entrato a far parte della Scuderia Ferrari come Team Principal, Fred Vasseur per alcuni scatti ha indossato un orologio di tutto rispetto, un Richard Mille RM Richard Mille RM 11-03. L'orologio è stato lanciato nel 2016 come erede del RM 011 del 2007, e al polso di una figura così importante come Vasseur fa di certo effetto. Sicuramente le ragioni che risiedono in questa scelta derivano dalla partnership che Ferrari e Richard Mille hanno stipulato nel febbraio del 2021, diventando quest'ultimo lo sponsor orologiero di Maranello. Gli orologi del marchio oltre a essere esteticamente raffinati e importanti, hanno anche prezzi da capogiro, come quello che indossa Vasseur.