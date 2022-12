Attenti alla nuova truffa delle "chiavi per terra"

Capita spesso e purtroppo di essere vittime di furti . I delinquenti che cercano di incastrare la sfortunata vittima, a volte escogitando dei piani molto furbi ma semplici, e quando ci si accorge dell'inganno è oramai troppo tardi. Una delle ultime mosse è quella delle chiavi a terra . Questo sistema, definiamolo così, è venuto fuori a causa di molteplici denunce presentate a Roma e provincia e il target sono il più delle volte donne anziane. Ma nello specifico come applicano questo metodo?

La truffa

E' bene specificare che chiunque può essere ingannato da questi ladri, quindi bisogna sempre prestare attenzione. Il modus operandi di questi malviventi funziona più o meno così: mentre ci si sta recando alla propria auto dopo aver sbrigato delle commissioni o in questo caso essere stati al supermercato, può capitare che qualcuno si avvicini dicendo “Le sono cadute le chiavi”, mostrando a terra un vero mazzo di chiavi.

Ma è lì il pericolo: quando il protagonista della truffa si piega per prenderle – anche se successivamente constata non essere suo – il ladro ha già avuto modo di afferrare tutto quello che il conducente ha lasciato sul veicolo. Da quel che si apprende sembrano essere tre i delinquenti del furto e molte zone di Roma sono state saccheggiate, mettendo in allarme la Polizia. Nonostante ci siano stati degli arresti, tale dinamica è ancora molto presente, quindi è bene stare allerta.

