A Napoli arriva il Drogometro per chi guida sotto effetto di alcol e droghe

Un fenomeno che purtroppo si manifesta in modo ancora più massiccio durante il weekend, quando tra locali, discoteche e ore piccole, in molti si mettono alla guida dopo aver alzato un po' troppo il gomito o spesso dopo aver anche fatto uso di stupefacenti. Per monitorare la situazione e combattere la preoccupante questione, la Polizia di Napoli ha deciso di intraprendere una maxi operazione nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre.

Maxi controlli, maxi multe

L'operazione chiamata "Dragometro" ha avuto luogo in piazza Vittoria, in pieno centro cittadino nei pressi della Riviera di Chiaia ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Polizia Stradale di Napoli e Nola, questura di Napoli e personale medico-sanitario della Polizia di Stato. Quello che ne è emerso è stata una vera "carneficina" per gli automobilisti che pensavano di passarla liscia dopo una serata un po' troppo estrema: sono state 34 le vetture controllate, 5 i conducenti colti mentre guidavano in stato di ebbrezza ed altri 5 sotto effetto di stupefacenti. Una denuncia, otto patenti ritirate e 80 punti decurtati dalle patenti è il risultato finale di una notte finita male per alcuni e di un'operazione estremamente efficiace della Polizia.

