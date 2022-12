Roma, c'è un'auto in fiamme sulla Tangenziale Est!

Un'auto in fiamme sulla Tangenziale Est di Roma. Nella Capitale ne accadono ormai di tutti i colori, ma non smetteremo mai di stupirci di fronte a episodi clamorosi come quello avvenuto martedì 20 dicembre sulla strada ad alto scorrimento del capoluogo laziale. Protagonista quella che dovrebbe essere una Fiat Panda in fiamme immortalata dalle telecamere degli smartphone per un video condiviso dalla pagina Welcome to Favelas e diventato subito virale.