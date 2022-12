Nuovi autovelox nel Lazio: postazioni aggiuntive fino a Natale

Con il traffico che si farà più intenso durante i giorni di festa, scattano anche controlli più serrati. Per questo serve prestare grande attenzione al volante: sia per le condizioni della strada (che col freddo potrebbe creare qualche problema) sia agli autovelox aggiuntivi che potrebbero essere installati. In questi giorni che precedono il Natale, la polizia ha diramato l'elenco delle ulteriori postazioni, a sorpresa, posizionate soprattutto nelle arterie principali della regione Lazio, quelle col più alto tasso di traffico nella strade della provincia di Roma, Viterbo e Latina.