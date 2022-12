Ferrari 599 GTB all’asta: è quella di Eric Clapton

Gli appassionati di Ferrari e/o collezionisti saranno di certo rimasti stupiti nel sapere dell’asta di un esemplare decisamente speciale. L’asta in questione è stata organizzata da Collecting Cars e ha avuto come protagonista la Ferrari 599 GTB Fiorano del 2007 appartenuta a Eric Clapton . Il termine ultimo per partecipare è stato lo scorso 19 dicembre: la vettura è stata venduta per 71.500 sterline, ovvero quasi 81mila euro .

Le caratteristiche

La Ferrari 599 GTB Fiorano sebbene abbia oltre 15 anni, può vantare un basso chilometraggio, circa 41mila km percorsi. Vestita di Nero Daytona, ha interni in pelle Castoro Light Brown, con la parte superiore della plancia nera a contrasto e inserti in fibra di carbonio. Esternamente, si fanno notare gli sportivi cerchi in lega a razze multiple “Monolithic” da 20”, rifiniti in gloss-black, che fanno risalire ancora di più le pinze gialle che a loro volta lavorano sui dischi freno in carboceramica. Per proteggerla, è stata applicata sulla carrozzeria una pellicola protettiva completa, a seguito di una lucidatura professionale. Si notano comunque lievi graffi e qualche segno di usura interno. La vettura, tuttavia, è in più che buone condizioni.

Parlando poi di meccanica e prestazioni, a spingerla c’è il V12 da 6.0 litri in grado di erogare 620 CV. Cambio elettroattuato F1 a 6 rapporti e paddle dietro il volante. A tutto ciò si aggiunge anche una ricca dotazione, com’era stato riportato sul sito della casa d’aste.

