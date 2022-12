Gran Premio di F1 di Las Vegas: il biglietto da 1 milione di euro è folle

Las Vegas è sicuramente una delle città più belle e particolari del mondo. Viverci o andarci in vacanza comporta una spesa di denaro enorme, poichè questa capitale del divertimento è celebre per il lusso estremo in ogni suo più piccolo particolare. Oltre a casinò, elegantissimi hotel e sfarzo esagerato, dal 2023 ci sarà un nuovo motivo per visitarla (come se già non ce ne fossero abbastanza): a Las vegas si terrà infatti un nuovo Gran Premio di Formula 1 e i biglietti arrivano addirittura a costare 1 milione di dollari.

Il Gran Premio di F1 Las Vegas diventerà il terzo negli Stati Uniti dopo quelli di Austin e Miami. Le monoposto correranno su un tracciato di 6,12 chilometri sulla via più famosa della città, la Las vegas Trip, raggiungendo velocità oltre i 342 km/h. Saranno 50 i giri da percorrere, 3 i rettilinei e 14 le curve. La corsa si terrà il 18 novembre e le auto passeranno proprio accanto ai più famosi ed eccentrici hotel e casinò al mondo.

Quello che offre il super ticket

Gustarsi un evento come questo non può certo costare poco e di sicuro 1 milione di dollari è un po' troppo per i comuni mortali. Saranno infatti stelle del cinema, della musica, calciatori, imprenditori o principi a poterselo permettere, insomma coloro che di quattrini ne possono spendere senza farsi tanti problemi. Per quanto riguarda questo folle biglietto, c'è da specificare che si tratta di un pacchetto di ticket per sei persone ideato dal resort a 5 stelle Wynn. Il prezzo è di circa 166mila dollari a persona per un'esperienza di tre giorni che si svolgerà tra il 16 e il 18 novembre 2023.

Sul sito web della struttura viene specificato che coloro che vorranno acquistare il pass, avrranno anche una serie di benefit non disponibili altrove, come l'accesso ai box di ospitalità Wynn VIP, l'accesso esclusivo alle cerimonie sul tappeto rosso che apriranno il weekend e un ricchissimo buffet con tanto di Jeroboam di Dom Perignon, cioè un "doppio magnum" di tre litri di vino, equivalenti a quattro bottiglie di vino standard. Basti pensare che una bottiglia base Jeroboam di Dom costi circa 3mila euro.

Nel pacchetto è anche inclusa una cena al raffinatissimo ristorante Delilah all'interno dell'hotel, una una partita di golf, trattamenti termali di lusso, appuntamenti presso il salone di bellezza e i biglietti Elite per "Awakening", il famoso shop del Wynn. Ovviamente in tutto questo è anche incluso il transfer da e per l'aeroporto e la pista, oltre ad una suite Encore duplex con tre camere da letto. La stanza (se così si può definire) è grande 5.829 metri quadrati ed è dotata di sala da pranzo, centro fitness e tavolo da biliardo. Ultimo ma non per importanza, nel pacchetto è inclusa anche l'iscrizione a vita al programma Private Access di Wynn che offre opzioni di intrattenimento, ristorazione e concierge ultra-lusso al Wynn.

