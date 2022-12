Con il metaverso la scelta dell'auto è più semplice: ecco con quali marchi

L'evoluzione della tecnologia e l'esperienza attraverso il computer stanno inglobando negli anni moltissime categorie, fra queste il segmento delle automotive. Virtuale e reale oramai si intrecciano, arrivando al punto che è possibile scegliere in che modo testare una determinata cosa. Stiamo parlando del metaverso, uno spazio per l'appunto virtuale in cui attraverso la creazione di un avatar è possibile fare esperienza e nel caso del settore automobilistico, entrare in uno showroom digitale.