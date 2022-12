Roma, sul GRA spunta Babbo Natale con slitta e regali! VIDEO

La magia del Natale rende l'atmosfera molto più gioiosa e anche lo spirito più sollevato. Ecco perché qualsiasi cosa strana che ci capita attorno non la vediamo come assurda e ridicola, ma piuttosto il nostro sguardo la cattura come un gesto strambamente simpatico e divertente. Insomma, diciamo che siamo tutti più buoni nel giudicare il prossimo. Ed è così che potremmo guardare questo video, con un sorriso stampato sulle labbra e una dolce risata negli occhi. Quest' uomo in sella alla sua moto ha deciso di vestirsi da Babbo Natale e percorrere il GRA di Roma .

Un gesto che fa sorridere

Fosse stato un altro periodo o un'altra circostanza avremmo tutti preso per folle questo signore, e invece la bellezza del Natale sta proprio qui. Quest'uomo, non si sa perché ma in realtà non importa, è una goduria da vedere. Usa la sua moto come slitta e le ruote sono le sue renne, mentre sfreccia sul Raccordo con tanto di regali dietro. Magari è un padre che vuole portare i doni ai suoi figli e vuol farlo nel modo più originale possibile, fatto sta che nessuno sarebbe in grado di dirgli qualche brutta parola. Tra l'altro, il pilota, non si è neppure sottratto ai saluti. Proprio come un vero Babbo Natale.

