Sedicenne senza patente multato: girava per il paese con lo spazzaneve

Quando è possibile dare una mano alla comunità è sempre giusto farlo, quello che è importante è che il nostro supporto sia possibile rispettando le regole e senza mettere in pericolo le altre persone. A Giudicarie di Tritone, in provincia di Trento , un 16enne ha guidato uno spazzaneve per le vie del paese per sgomberare le strade dopo una forte nevicata, peccato che fosse senza patente e il mezzo non era assicurato.

Fermato autista di un carro funebre: era senza assicurazione e patente

Fioccano...multe

L'intento di aiutare è stato ovviamente apprezzato dai cittadini, ma non dalla polizia locale che opera nella zona delle Valli Giudicarie, che si è trovata difronte una doppia e gravissima violazione della Legge. A mettere nei guai il giovane non è stato solo il fatto che guidava senza patente e assicurazione, piuttosto che è stato beccato poco dopo a spazzare nuovamente la neve in un comune vicino a quello in cui era stato già sanzionato. A essere stato multato non è stato solo lui, ma anche i suoi genitori, il titolare della ditta (che ha affidato il veicolo al minore), sia l'aggiudicatario dell'appalto. Il 16enne stava quindi lavorando infrangendo diverse regole, dalla guida senza patente, all'utilizzo di un mezzo senza assicurazione. Insomma, se il ragazzo voleva rendersi utile per aiutare la collettività ha sicuramente scelto il modo peggiore per farlo: ora passerà i guai, così come la sua famiglia e chi gli ha messo in mano un mezzo del genere.

Multa di 100mila euro: cosa bisogna combinare per una sanzione così salata?