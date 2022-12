Il rebus delle Range Rover rubate ad Ancora: erano dirette in Albania

I finanzieri del Comando Provinciale di Ancona hanno scoperto il traffico di vetture rubate al porto. È accaduto durante alcuni controlli effettuati su conducenti e passeggeri. Si tratta di due Range Rover, risultate appunto rubate, che erano state caricate su una bisarca in transito al porto di Ancona, dove poi sono state trovate altre vetture di un certo valore, in attesa dell'imbarco su un traghetto per l’Albania.