Taranto, l'Ape car è una "lanciarazzi" per i botti di Capodanno

All'indomani della notte di Capodanno , non sono pochi i video che immortalano fuochi d'artificio generati dai mezzi più improbabili. Il filmato divenuto virale nelle ultime ore, girato nella periferia di Taranto , mostra addirittura un' Ape car sparare i botti dal pianale mentre chi è al volante guida il tre ruote in maniera spericolata, fortunatamente in una piazza con poca gente.

Il tre ruote spara i fuochi d'artificio: che altezza!

Ci troviamo nel quartiere Salinella, periferia di Taranto. La mezzanotte è già scoccata, e tutta Italia festeggia con i classici fuochi d'artificio. Nella piazza della città pugliese però spunta il tre ruote più famoso e simpatico d'Italia, l'Ape car: dal suo pianale però partono decine e decine di botti che vengono sparati in continuazione, con la scia che arriva fino a un'altezza abbastanza significativa. Quasi a "scortare" il mezzo, anche moto e scooter con i segnali acustici azionati a ripetizione. L'Ape car si muove in maniera spericolata, anche se per fortuna non ci sono passanti per strada.