Morte Ken Block: il ricordo dei piloti F1 e MotoGP

ROMA - Una morte inattesta, quella di Ken Block, che ha scosso tutti gli appassionati di motori. Il pilota da rally statunitense è rimasto vittima di un incidente sulle nevi dello Utah. In tanti, tra MotoGP e Formula 1 hanno voluto ricordare l'inventore della serie "Gymkhana" sui propri canali social, tra cui anche Valentino Rossi : il Dottore ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae assieme a Block parecchi anni fa. Anche Casey Stoner , collega e rivale di Rossi per diversi anni, voluto ricordare il campione di rally con una storia su Instagram. Si è aggiunto poi Pecco Bagnaia , che ha postato una foto di Block sui suoi canali social.

La dedica di Hamilton

Molto toccante è stata la dedica scritta da Lewis Hamilton: "Mi sono preso una pausa dai social media per concentrarmi su me stesso e sul mio benessere. Oggi, però, ho ricevuto la notizia della morte di un caro amico, sono devastato dalla morte di Ken Block - ha scritto su Instagram -. Era una persona meravigliosa che ha sempre vissuto la vita al massimo. Ricordo ancora la prima volta che abbiamo lavorato insieme, la positività che emanava era contagiosa. Al volante aveva veramente un grande talento. Qualche anno fa abbiamo trascorso delle giornate memorabili facendo eli-ski e snowboard in Canada. Avevamo un profondo rispetto l’uno dell’altro. Mancherà veramente tanto a tutti, le mie preghiere e i miei pensieri ora sono rivolti alla sua bellissima famiglia. Se ne è andato troppo presto. Riposa in pace Ken".