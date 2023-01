Autovelox: controllata la A12 Roma-Civitavecchia l'8 gennaio

Per garantire una velocità moderata e sicura, al fine di evitare i numerosi incidenti stradali che spesso si verificano, sono stati installati degli autovelox per poter tenere sotto controllo l'andatura delle auto. L'uso di tali dispositivi permettere di evitare il superamento del limite di velocità e la Polizia Stradale , ogni giorno, rende pubblici i segmenti di strada dove questi sono attivi. Gli strumenti usati sono: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser, Telelaser Trucam.

Telelaser sulla A12 Roma-Civitavecchia

Per poter controllare dove gli autovelox sono presenti basta andare fra i documenti del sito della Polizia di Stato e si troverà l'elenco completo. Inoltre, la Polizia Stradale, pubblica ogni settimana la programmazione dei servizi di controllo della velocità, segnalando strade e giornate in cui i controlli sono attivi. Per la prossima domenica, quindi 8 gennaio 2023, è la A12 Roma-Civitavecchia ad essere sottoposta a controlli con il telelaser.

