Le auto di Andrew Tate sequestrate dalle autorità rumene: cosa è successo?

Per Andrew Tate, l'influencer misogino, le cose non stanno proseguendo poi così bene. Dopo il suo arresto, avvenuto la settimana scorsa dopo essere stato accusato di traffico di esseri umani, adesso è il turno delle sue auto, che sono state sequestrate dalle autorità rumene e che hanno un valore di circa 5 milioni di euro come riporta l'agenzia rumena Spy News. Tate, le cui frasi nei confronti delle donne non erano state poi così eleganti, sta ancora scontando la sua pena detentiva di 30 giorni mentre le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.