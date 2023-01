Prova la guida autonoma di Tesla sulla neve: il risultato è un disastro!

L'infinita querelle legata a Tesla e al funzionamento o meno della sua guida autonoma aggiunge un nuovo capitolo. Questa volta, c'entra la neve . In un video pubblicato su YouTube dall'account Detroit Tesla, il conducente testa la modalità "Full Self-Driving" della sua Tesla. L'asfalto della città è ricoperto da un paio di centimetri di neve. E le cose non sono andate bene.

Nonostante il nome, il cosiddetto software "Full Self-Driving" della Casa californiana non rende le Tesla capaci di guidare completamente da sole. E il video in questione mostra quanto questa funzione possa essere pericolosa da usare sulla neve. Infatti, ci sono voluti soltanto 10 secondi prima che il conducente dovesse assumere il controllo e impedire all'auto di finire contro un marciapiede. Inoltre, la Tesla ha raggiunto una velocità che secondo il conducente era troppo elevata per le condizioni e ha iniziato a slittare quando si è dovuta fermare a un semaforo.

Ovviamente è più difficile programmare un'auto per guidare sotto la pioggia o la neve, rispetto all'asfalto regolare. Ma è proprio questo il motivo per cui il nome "Full Self-Driving" appare ingannevole. Speriamo che lo staff di Elon Musk proponga al più presto delle soluzioni concrete.