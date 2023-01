Ferrari F1, ecco i partner per il 2023

Con l’inizio dell'anno, Ferrari ha annunciato sulle pagine ufficiali della Scuderia i nuovi partner per il 2023 , e che vedremo sulla monoposto F1 nelle prossime gare. Oltre ai nomi nuovi, che di seguito vi elenchiamo, ha fatto un certo scalpore la notizia del “divorzio” con due premium sponsor di peso, la compagnia di criptovalute Velas e l'azienda produttrice di chip Snapdragon. Una perdita importante, perché stimata in quasi 52 milioni di euro in totale (circa un quarto degli introiti commerciali totali del Cavallino). Quali sono i partner per il 2023?

Gli sponsor Ferrari

Ci sono vari categorie, come indicato sul sito Ferrari: Premium Partner, Team Partner, Official Partner e Technical Partner. I due Premium Partner sono Shell, con cui il Cavallino collabora ormai da molti anni, e la banca spagnola Santander. Tra i Team Partner troviamo Ray-Ban, il noto marchio di occhiali; Amazon Web Service, la piattaforma cloud di Amazon; Richard Mille, uno dei marchi principali dell’industria orologiera; Ceva Logistics, parte del Gruppo CMA CGM, leader mondiale nel trasporto e nella logistica; Mission Winnow (Philip Morris International), una delle principali società di tabacco internazionali; Bitdefender, che fornisce soluzioni di cybersecurity a organizzazioni aziendali e consumatori; Estrella Galicia 0,0, la birra non-alcoolica del marchio Hijos de Rivera; HCL Software, che sviluppa, immette sul mercato, vende e supporta oltre 30 categorie di prodotti nelle aree di digital transformation, data, analytics e insights, AI & automation, ed enterprise security; Palantir Technologies, azienda di software che sviluppa piattaforme di analisi per organizzazioni che operano con dati complessi e sensibili; infine il Gruppo OMR (Officine Meccaniche Rezzatesi), produttore a livello mondiale di componentistica e sistemi per il settore dell’auto e del veicolo industriale. E poi ci sono gli Official Partner - Puma, Radiobook, Vistajet, Giorgio Armani, Riva, Frecciarossa, ManpowerGroup, Technogym e Iveco - e i Technical, ovvero Mahle, Pirelli, SKF, NGK, Brembo, Bell Helmets, Riedel, Garrett, Ohlins e Sabelt.

