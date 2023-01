Ferrari F1 2023, ecco dove sarà presentata

In Ferrari hanno scelto la via della tradizione, prefendo "giocarsela in casa", scartando quindi l'ipotesi Imola, voce che circolava da un po' di tempo. Decisione probabilmente figlia anche del periodo concitato che sta vivendo la Rossa. Il 9 gennaio, a poco più di un mese dalla presentazione, è ufficialmente inziata l'era del nuovo team principal Vasseur che ha da poco inziato a predendere contatto con la squadra per impostare i cambiamenti del nuovo corso. Quindi, meglio ridurre le distrazioni al minimo e fare gruppo nel proprio fortino.

Dopo la presentazione, la Rossa scenderà in pista a Fiorano per il filming day, per poi volare in Bahrain, per l'unica sessione di test pre stagionali dal 23 al 25 febbraio.

Calendario delle presentazioni F1