Ferrari, all'asta l'unica LaFerrari in Blu Elettrico

Siamo abituati ad ammirare le Ferrari nel loro tradizionale color rosso, salvo poi "ricordare" che le auto del Cavallino sfoggiano anche altri colori, e che anche in giallo, grigio o nero una Ferrari vanta sempre lo stesso fascino. A tal proposito, RM Sotheby's ha programmato per il prossimo 26 gennaio un' asta che vedrà protagonista uno dei soli 499 esemplari mai prodotti della LaFerrari : questa però è l'unica verniciata in Blu Elettrico .

Esterni in Blu Elettrico, interni color Crema

Questa Ferrari, oltre a vantare la splendida verniciatura, presenta anche un set di cerchi in magnesio grigi, pinze dei freni nere e un tetto nero lucido. Come accennato, è l'unica LaFerrari verniciata in Blu Elettrico, con interni in pelle Crema. È stata consegnata alla concessionaria Ferrari di Seattle nel dicembre 2014, prima di essere acquistata da Greg Whitten, un noto collezionista nordamericano, famoso per aver venduto la sua 250 GTO del 1962 nel 2018 per 48,4 milioni di dollari (circa 45 milioni di euro), il prezzo più alto mai raggiunto per una Ferrari in un'asta pubblica.

Da quando è stata consegnata, Whitten ha percorso solo 5.127 km con la vettura. Se il colore blu è sicuramente l'elemento più appariscente, anche gli interni in pelle Crema sono elegantissimi, con questo colore che adorna i sedili, le maniglie delle porte e la metà inferiore del cruscotto. L'abitacolo presenta inoltre anche alcune aree rivestite in Alcantara nera e fibra di carbonio.

