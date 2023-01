Espargaro e la sua Porsche auto-regalata per Natale

Le vacanze di Natale sono finite da più di una settimana e, come tutti i “comuni mortali”, anche i piloti motociclistici si apprestano a tornare a lavoro e dunque in pista, lasciando a casa panettone e pandoro. Loro però, a differenza di altri, possono tornare alla vita lavorativa vantando regali da capogiro, come Espargaro che per queste festività ha trovato sotto l'albero una Porsche 718 Cayman GT4 RS .

Una supercar da 5 stelle

Chi non vorrebbe trovarsi un'auto del genere che attende solo di essere “scartata”? La Porsche di Espargaro costa ben 150 mila euro, con un motore da 6 cilindri e un'erogazione di 500 CV. Mica male. In realtà questa bella 718 il pilota se l'è auto-regalata come premio per la stagione dibattuta con l'Aprilia. Un regalo adatto, considerata la sua notevole passione per le supercar. Insomma, non ci resta che dire: buone avventure!

