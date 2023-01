Caro benzina, solo piccoli ritocchi ai prezzi: i nuovi valori

Con i distributori obbligati ogni giorno ad esporre un cartello con il prezzo medio stabilito dal Ministero dell'Ambiente accanto al proprio prezzo, i benzinai sono sotto l'occhio della GdF per scongiurare ogni rischio di comportamenti speculatori. Ecco i nuovi prezzi medi esposti:

Mercato folle ma il Governo ha capito i problemi

I prezzi medi

Secondo i dati registrati ieri 16 gennaio dal Quotidiano Energia e comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è intorno a 1,819 euro al litro (1,820 il dato precedente). Il prezzo medio praticato del diesel al self invece, si attesta su 1,869 euro al litro (contro 1,871).

Al servito i prezzi sono ovviamente più alti: per la benzina il prezzo medio praticato è 1,962 euro al litro (1,961 è il valore precedente), mentre la media del diesel è 2,013 euro al litro (contro 2,011).

Per quanto riguarda il Gpl, il valore oscilla tra 0,794 e 0,808 euro al litro (0,775 per gli impianti senza logo). Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,093 e 2,336 (2,201 per le pompe bianche).

