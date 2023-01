Schumacher e il mistero svelato delle foto rubate: ecco che fine hanno fatto

MAIORCA (Spagna) - Da qualche giorno la storia degli scatti rubati nella villa di Michael Schumacher è tornata agli onori della cronaca. Le indagini portate avanti da gli inquirenti hanno confermato che nel 2016 "una persona sconosciuta, presumibilmente all'epoca caro amico di Michael Schumacher" avrebbe fatto visita all’ex pilota della Ferrari e - nell’occasione - gli avrebbe scattato delle foto di nascosto con l’intenzione poi di rivenderle. Sempre secondo gli inquirenti tedeschi, la stessa persona le avrebbe offerte sul mercato a diverse testate giornalistiche chiedendo per gli scatti effettuati una cifra superiore al milione di euro.

Una violazione della privacy

Nessuna testata ha voluto acquistare le foto, anche perché avrebbero rappresentato “una violazione personale e della privacy” dello stesso pilota. Da quel momento in avanti, non si è avuta notizia né delle foto, né della persona che in maniera spregevole aveva provato a lucrare sulla malattia dell’ex ferrarista.