A San Valentino altro che fiori: regalate un giro in Lamborghini!

Quanto costa una dozzina di rose, nel Regno Unito? 70 sterline, ovvero 80 euro circa . Lo stesso prezzo che il promoter britannico TrackDays.co.uk ha fissato per l'acquisto di un pacchetto per girare in un circuito al volante di una Lamborghini . Una promozione pensata però appositamente per il giorno di San Valentino .

Ecco come le coppie "rompono gli schemi"

Lanciata al motto "show your love with a Lambo", l'iniziativa prevede un'esperienza su un tracciato inglese guidando una Lamborghini. "Ogni anno le coppie cercano di trovare un modo per rompere gli schemi - ha affermato Dan Jones, manager di TrackDays.co.uk -. L'amore può essere espresso in una miriade di altri modi oltre a pochi fiori e una scatola di cioccolatini. Quale modo migliore, quindi, per divertirsi se non con un giro emozionante con una delle auto più famose d'Italia?".

