Ferrari, la scheda tecnica della nuova SF-23 di F1

Ferrari ha scelto Fiorano per presentare la nuova SF-23, un'evoluzione della veloce F1-75 del 2022. Ecco le sue caratteristiche, esplicate dalla scheda tecnica ufficiale della monoposto.

Ferrari SF-23, la nuova Rossa di Leclerc e Sainz: tutte le foto

Vettura

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod), sospensioni posteriori a tirante (pull-rod)

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18”