Napoli, ora si pagano le strisce blu del parcheggio con Telepass

Grazie alla collaborazione con TMP S.r.l., società che gestisce il servizio di sosta a Napoli, è ora attivo anche in tre comuni dell’area metropolitana di Napoli , nello specifico Bacoli, San Giorgio a Cremano e Volla , il servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con parcometro tramite l’app Telepass . La sosta può essere pagata direttamente con il proprio smartphone , anche senza avere il Telepass in auto. Si tratta di un servizio utile e veloce che permette di pagare solo i minuti effettivi di parcheggio ed è ovviamente riservato ai clienti Telepass.

Strisce blu con Telepass, come funziona

Come funziona? Una volta parcheggiata la propria vettura, basta accedere all’app Telepass o Telepass Pay X, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. Al resto ci pensa l’app che avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e, in base alla durata, calcola il costo totale del parcheggio, che viene poi addebitato. Qualora fosse necessario anticipare o posticipare il termine della sosta, si può fare, anche a distanza. C’è poi la funzione “sosta senza limiti” per non impostare l’orario del termine della sosta, per decidere di interromperla quando si vuole.

Sono poi gli ausiliari del traffico a verificare la regolarità del pagamento della sosta con Telepass: è infatti sufficiente inserire la targa del veicolo nei loro dispositivi. Il metodo di pagamento andrebbe segnalato: nel comune di Volla è obbligatorio, in quelli di Bacoli e di San Giorgio a Cremano è facoltativo, ma è sempre meglio esporre il tagliando Telepass (disponibile sul sito telepass.com o nell’app). Sempre all’interno dell’app, l’utente può controllare le proprie spese nella sezione archivio.

“Con l’avvio del servizio Strisce blu a Bacoli, San Giorgio a Cremano e Volla diventa più semplice ed economico parcheggiare in città, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana - ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass -. Grazie alla proficua collaborazione con TMP S.r.l., le città si aggiungono alle oltre 230 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.

