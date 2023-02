Paura di parcheggiare l'auto all'aperto? Arriva il garage gonfiabile

Il seguitissimo Youtube di WhistlinDiesel è seguito da oltre 4,7 milioni di iscritti ed è una specie di libro di avventure e folli esperimenti che hanno come protagonista le automobili. Il famoso giovane youtuber descrive così il suo canale "Siete stanchi di cliccare su un video ingannevolmente clickbaited solo perché si tratta di qualcuno che fa le stesse cose noiose che avete visto la settimana scorsa? Sì, anch'io. Ecco perché non perdo mai tempo a caricare uno stupido video noioso. Ok, forse i miei sono stupidi. Divertitevi".

Strumento geniale

In realtà stavolta il ragazzo ha tirato fuori dal cilindro un'idea niente male, apparentemente stupida ma in fondo molto utile. L'ultimo video che ha pubblicato lo vede alle prese con la sua nuova auto, una Ferrari dal 375mila euro. La didascalia provoca qualche brivido: "Cosa ho intenzione di farci? Scopriamolo", presagio di follia per una supercar che non merita assolutamente di essere distrutta, e infatti non sarà così. Questa lussuosissima rossa di Maranello è stata usata per presentare il nuovissimo garage gonfiabile, una sorta di bolla trasparente che avvolge l'auto quando è parcheggiata al fine di farle "da scudo". Basta stendere il telo, posizionarci sopra l'auto, coprirla con la parte superiore del telo stesso e chiudere una zip come per metterla "sottovuoto". Utilizzando l'apposito foro per riempire l'involucro d'aria con un semplice aspiratore da giardino, la bolla inizia a gonfiarsi intorno alla vettura. Il garage gonfiabile è a prova di urto: nel filmato WhistlinDiesel lancia oggetti come scale, pneumatici, strumenti di giardinaggio, secchi e altro ancora per dimostrare l'indistruttibilità del materiale. Un'idea (forse la prima mostrata sul canale) tutt'altro che stupida!

