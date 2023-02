Il nuovo Motor Village Napoli: Stellantis and You Sales and Services

Presente da quasi cento anni in Corso Meridionale, nei pressi del Centro Direzionale, e meglio conosciuta in città come “Fiat Center” e “Motor Village Napoli”, la storica sede napoletana dell’ex Gruppo FCA ha cambiato volto.

“Ora Siamo Stellantis &You” è presente su tutte le vetrate degli showroom proprio per ricordare a tutti i passanti questo nuovo nome evocativo grazie al quale l’azienda si mostra sempre più vicina ai propri clienti.

“&You”, esprime infatti inclusione ed appartenenza, come raccontato dall’Hub Manager Giacomo Marra, “una grande famiglia composta da 11.300 collaboratori che operano in 450 punti vendita sparsi in 12 Paesi, dove il cliente è al centro delle nostre attività, commerciali e non”.

La mobilità ecosostenibile è uno dei punti di attenzione di Stellantis &You Napoli, che offre una gamma completa che copre tutti i segmenti dell’elettrificazione auto. Vediamo quali:

Mild Hybrid: si tratta di quella tipologia di vetture dotate, oltre al motore a combustione un motore elettrico generatore, e una o più batterie agli ioni di litio che alimentano proprio il motore elettrico, che si limita ad integrare la potenza del motore a combustione aiutandolo nelle fasi di accelerazione, riducendo in questo modo i consumi. Rientrano in questa categoria gli “storici” modelli Fiat e Lancia, ovvero la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon

Full Hybrid: sono quelle auto dotate di un motore a combustione e di un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio, ma che, a differenza delle Mild Hybrid possono viaggiare pochi chilometri in modalità del tutto elettrica. Le auto che rientrano in questa categoria sono la Fiat Tipo, la Fiat 500x, le Jeep® Renegade e Compass e-Hybrid e la nuova Alfa Romeo Tonale, disponibile nelle versioni 130 e 160 cv.

Plug-in Hybrid: sono le ibride più complete perché possono essere collegate ad una rete di ricarica, che può essere quella che c’è nel box di casa o alla colonna di ricarica pubblica in strada. Questi sistemi sono dotati di un’autonomia soltanto in elettrica, molto più estesa rispetto alle Full Hybrid, anche fino a 80km di marcia in solo elettrico. Le auto plug-in hybrid proposte da Stellantis &You Napoli sono quasi tutta la gamma Jeep®, ovvero Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee oltre all’ultima nata in casa Alfa Romeo, la nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4.

100% elettrico: sono le auto prive di un motore a combustione e che si muovono in solo elettrico con autonomie fino a 400 km in ciclo WLTP (ciclo misto). In questa categoria rientrano la Fiat Nuova 500 (terza generazione dell’iconico modello), le Fiat e-Doblò ed e-Ulysse e l’ultimissima nata in casa Jeep®, la nuova Avenger, il cui lancio ufficiale è previsto per il prossimo mese di aprile.