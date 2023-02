Auto più rubate in Italia: ecco quali sono e dove i ladri colpiscono di più

Il 2020 e il 2021 sono stati due anni “rosei” sul versante furti, complice soprattutto il lockdown. Nel 2022 c'è stato però un cambio di rotta, e i furti d’auto sono tornati a crescere avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Il business criminale sta prendendo di mira in modo particolare gli Sport Utility Vehicle che hanno raggiunto la quota record del 47% sul totale delle vetture sottratte. In Italia la situazione vede al Centro-Nord una prevalenza di furti sucommissione, mentre al Sud la sottrazione e? propedeutica al, cosiddetto, “cavallo di ritorno” oppure allo smontaggio per recuperare i pezzi di ricambio.