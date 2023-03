L’usato di Stellantis vola con Spoticar

Ecco perché il Gruppo Stellantis ha deciso di potenziare la divisione Spoticar che si occupa dell’usato dei suoi marchi Jeep, Fiat, Opel, Peugeot. L’usato delle vetture dei marchi premium di Stellantis, Lancia, DS e Alfa Romeo, hanno invece una linea di vendita separata da quella di Sporticar. Ma l’offerta di vetture di seconda mano all’interno della piattaforma di Spoticar è decisamente ampia.

Cosa dicono i numeri

In Italia, Spoticar offre nella sua vetrina online oltre 11.800 veicoli, tra auto e veicoli commerciali, numeri che nel 2022 si sono raddoppiati rispetto al 2021, e presso le 236 concessionarie presenti su tutto il territorio. Concessionari Spoticar che certificano il chilometraggio di ogni singolo veicolo, dopo averlo sottoposto fino a 100 punti di controllo. Sistemi di sicurezza, componenti meccaniche, carrozzeria e standard di emissioni vengono verificati accuratamente.

Le verifiche sono così approfondite che la garanzia rilasciata può arrivare fino a 48 mesi. Inoltre, per il cliente è possibile effettuare un test drive della vettura prima della consegna. Spoticar inoltre offre la formula “soddisfatto o rimborsato” con la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura.

A livello europeo, Spoticar è presente in 11 Paesi con 2.200 showroom e nel 2022 ha venduto oltre 600.000 veicoli. Numeri che chiariscono quanto vale per un brand anche la gestione delle vetture usate.

«Il mercato second hand e i servizi collegati, si confermano strategici per Stellantis - spiega Giuseppe Di Mauro, Direttore Pre Owned Stellantis in Italia - . Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da “piazzare”, oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per Stellantis e per la rete dei concessionari. Abbiamo chiuso lo scorso anno in modo molto soddisfacente con una crescita rispetto all’anno precedente del 28% nonostante il mercato complessivo, di oltre 2 milioni e 725 mila vetture, abbia avuto un calo del 10% rispetto al 2021. Per il 2023, prevediamo per Spoticar un’ul- teriore crescita di vendite intorno al 50%».