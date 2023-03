Napoli è già festa scudetto: spunta la Citroën C3 azzurra con due autografi d'eccezione

Ormai non serve più alcuno scongiuro o cornetto rosso, anche i tifosi del Napoli lo ammettono di pià ogni giorno che passa: lo scudetto quest'anno è della banda di Luciano Spalletti. Il club partenopeo continua a volare in vetta al capionato allungando il gap con le milanesi seconde in classifica, cucendo pian piano quel tricolore sul petto fino al 4 giugno del 2023, quando si spengeranno i riflettori sul campionato di Serie A. Intanto il popolo azzurro sta già festeggiando nei modi più bizzarri...

La Lamborghini mette la maglia del Napoli di Kvaratskhelia

Più napoletana di così...

Basta girare per le vie del centro di Napoli per capire l'importanza di un trionfo simile. Maglie dei calciatori appese ovunque, statuette che li raffigurano appoggiate in ogni angolo come un Presepe perenne, perchè la vittoria dello scudetto in questa città è un evento quasi biblico, qualcosa che non accade dalla stagione 89/90 quando in campo c'era l'immenso Diego Armando Maradona.

Tra tutti quelli che stanno già festeggiando ce n'è uno che ha addirittura dipinto la sua Citroën per l'occasione: il modello non è ovviamente casuale, si tratta di una C3, che sta appunto per "campionato 3", il terzo campionato vinto nella storia del club. La vettura è ovviamente del colore "Azzurro Napoli", con il tricolore che spicca da tutte le parti. La carrozzeria è piena di firme, sia di chi passa per quella strada e vuole lasciare la propria impronta in un'annata così importante, sia di personaggi che ahno fatto parte della storia della società come i due attaccanti Salvatore Bagni e Bruno Giordano.

Napoli, si fingono parcheggiatori e rubano le auto ai pazienti degli ospedali