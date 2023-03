Ilary Blasi, altro che Smart con Totti: ora viaggia con l'Audi costosissima di Bastian

Proprio in queste ore la conduttrice, che si prepara all'Isola dei Famosi in programma nel palinsesto Mediaset per aprile, ha reso partecipe i suoi fan del suo viaggio a Francoforte . Volata con l'aereo per raggiungere il compagno, Ilary si è dedicata ad alcuni giorni di relax, fra amore, cene romantiche e un giro sull'Audi . Decisamente un cambio di rotta rispetto alla Smart con la quale spesso veniva immortalata insieme all'ex Capitano della Roma.

Amore e relax

Mentre Totti è insieme alla Bocchi in settimana bianca con le loro figlie, Ilary si è così concessa un momento romantico e spensierato. Le foto su Instagram parlano chiaro: prima ha preso un volo da Roma, poi è stata raggiunta in aeroporto dal suo fidanzato. Infatti sui social un video successivo li mostra insieme a bordo dell'Audi, in una Francoforte abbracciata dal sole del tramonto. L'auto è un'Audi R8 che vanta un motore 5.2 V10 FSI, alloggiato al centro del telaio, capace di erogare 570 o 620 CV e ha una velocità massima di 300 km/h. I prezzi partono infatti da 168.650 euro della versione con il motore V10 5.2 che eroga 570 CV e 212.600 euro per la versione con il V10 da 620 CV. Scorrendo, Ilary ha voluto mostrare anche una tenera foto delle loro mani intrecciate, per poi avvisare tutti della cena a lume di candela con vista città che avrebbero consumato. Insomma, fra i due sembra procedere davvero bene!