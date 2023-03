Basso Bikes sbarca in Formula1 al fianco della Scuderia AlphaTauri

Basso Bikes, azienda produce biciclette a Vicenza dal 1977 con a capo Alcide Basso, si unisce alla Scuderia AlphaTauri, diventando suo fornitore ufficiale di biciclette. Basso fornirà ai piloti di AphaTuri, Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, bici da corsa da usare come parte del loro programma di allenamento. Al personale del team , invece, spetteranno le e-bike da strada e da sterrato, in occasione delle gare europee in calendario. Le biciclette sfoggiano poi una livrea che si rifà al look della AT04.