Caos Ferrari, spunta una statistica che fa sperare Leclerc

Chi ben comincia è già a metà dell'opera, recita un noto proverbio. Ma non sempre chi vince la prima gara di una nuova stagione di Formula 1 poi riesce a laurearsi Campione del Mondo. Anzi: negli ultimi 10 anni, solo in due occasioni il pilota che ha trionfato nella gara d'esordio poi ha vinto il Titolo iridato . Una statistica che, dopo il GP del Bahrain di domenica scorsa dominato da Max Verstappen, regala qualche speranza ai ferraristi delusi e preoccupati dopo il ritiro di Charles Leclerc e le prestazioni non entusiasmanti mostrate dalla nuova SF-23.

Ferrari e non solo: quando vincere la prima non basta

Quella della vittoria nel primo gran premio della stagione sembra essere una vera maledizione per i piloti di Formula 1. Statisticamente, chi vince all'esordio non conquista quasi mai il Titolo, e gli alfieri della Ferrari non fanno eccezione. Kimi Raikkonen, nel 2007, è stato l'ultimo pilota del Cavallino Rampante a mettere in cassaforte sia la vittoria nel primo GP, in Australia, che il Mondiale, vinto contro ogni pronostico nella gara finale in Brasile. Da allora, sono stati tanti i piloti che hanno vinto il gran premio d'esordio con la Rossa, ma nessuno di loro è mai riuscito a imporsi sugli avversari a fine stagione.

Nel 2010 fu Fernando Alonso a vincere la prima gara del Mondiale con la Ferrari, in Bahrain. Un inizio entusiasmante che però non fu sufficiente a regalare all'asturiano il Titolo iridato, vinto poi da un giovanissimo Sebastian Vettel sulla Red Bull. Proprio Vettel, una volta passato sbarcato a Maranello, ha trionfato nell'appuntamento d'esordio nel 2017 e nel 2018, ma in entrambe le stagioni fu Lewis Hamilton con la Mercedes a laurearsi Campione del Mondo. L'ultimo ferrarista a vincere il primo GP è stato Charles Leclerc, nel 2022. Anche in questo caso, il Mondiale ha preso una strada diversa da quella verso Maranello, finendo dritto nelle mani di Max Verstappen.

Non mancano comunque, anche fuori dall'universo Ferrari, numerosi esempi di piloti che hanno vinto all'esordio ma poi non sono riusciti a conquistare il Titolo. Tra loro nomi come Jenson Button, Kimi Raikkonen, Nico Rosberg, Valtteri Bottas e, andando più indietro nell'albo d'oro dei GP inaugurali, David Coulthard e Giancarlo Fisichella. Dal 2012 ad oggi, solo Lewis Hamilton nel 2015 e Nico Rosberg l'anno dopo riuscirono a vincere sia il primo GP che il Mondiale. Max Verstappen, fresco vincitore in Bahrain, riuscirà a spezzare questa “maledizione”? Oppure, al contrario, saranno Leclerc e la Ferrari a rimontare? Per capirlo, non resta che attendere i prossimi gran premi e osservare l'evoluzione di questa stagione 2023.