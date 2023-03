Roma, Metro A: distrugge il tornello frantumando il vetro

Tornello distrutto a suon di calci

L'individuo che ha compiuto tale gesto, ancora ignoto, evidentemente non riusciva ad accedere oltre i tornelli poiché privo di biglietto o comunque di uno non valido, e ha deciso di aprirsi un varco frantumando il vetro a suon di calci. Il tutto è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino. Il vandalo si è subito dileguato. I tecnici di Atac hanno stoppato l'ingresso per mettere in sicurezza il tornello danneggiato che nel corso della giornata è stato prontamente sostituito.

A febbraio stesso episodio a San Paolo

Si tratta del secondo caso di un episodio del genere, nella metro della Capitale. Lo scorso 27 febbraio infatti alla stazione San Paolo (Linea B) un uomo ubriaco, dopo aver molestato i passeggeri, aveva distrutto il tornello riservato ai diversamente abili colpendolo a calci.

