Lamborghini, all'asta una rara Countach appartenuta a Rod Stewart

Gran parte del design di questa particolare versione è stato curato da Horacio Pagani, il fondatore della nota Casa produttrice di supercar Pagani Automobili. La Countach 25th Anniversary fu sostituita dalla Lamborghini Diablo nel 1990 e da allora è diventata una vera e propria icona dell'industria automobilistica italiana. Rod Stewart, noto per canzoni come 'Da ya think I'm sexy' e 'I don't want to talk about it' con cui è entrato di diritto nell'Olimpo della musica mondiale grazie anche ai suoi 250milioni di dischi venduti, ha posseduto questa Lamborghini negli anni '90, dal 1990 al 1995, insieme ad altre supercar del Marchio come diverse Miura, una seconda Countach, una Gallardo celeste pastello. ma pure altre sportive come una Shelby Cobra di colore giallo.

La vettura è in perfette condizioni e ha percorso soltanto 12.000 chilometri, il che la rende un'occasione imperdibile per i collezionisti di tutto il mondo. La vendita della Lamborghini Countach 25th Anniversary sarà gestita da Bring a Trailer, un'importante casa d'aste con sede a Miami Beach, Florida. L'acquirente avrà anche la possibilità di ottenere una copia del precedente titolo di proprietà intestato proprio a Rod Stewart.