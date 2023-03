Auto parcheggiata sulle rotaie del tram: circolazione in tilt

In Italia, per quanto riguarda i parcheggi, se ne sentono davvero di tutti i tipi. Il nostro Paese è tristemente conosciuto da residenti e da turisti anche per le vie trafficatissime e per le zone di sosta praticamente inesistenti. Per trovare un posto adatto dove poter lasciare l'automobile alcuni fano cose davvero folli, come quello che a Firenze ha percorso Ponte Vecchio al volante della sua vettura a noleggio in cerca di un parcheggio e poi c'è quello che a Milano la lascia addirittura sui binari del tram, bloccando così il passaggio del mezzo pubblico.