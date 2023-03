Auto scopre i segreti della Ferrari Purosangue

Lo specchio della realtà, per una volta, anche se non sappiamo per quanto, figlia di un buonsenso tutto italiano, sostenuto in una maniera o nell’altra da una parte dell’Europa. Il numero di Auto in edicola fotografa l’attuale momento dell’automotive puntando, come il magazine in realtà fa da sempre, sulla neutralità tecnologica, cioè sull’offerta globale, democratica di tutte le tipologie di vetture e delle rispettive alimentazioni .

Jogger Hybrid 140: Democrazia green

Austral in cover

A dare l’imprinting, la stessa copertina dedicata alla Renault Austral E-Tech full hybrid che rappresenta appunto la sintesi del momento, cioè la motorizzazione più scelta dagli italiani. Che non poteva non essere accompagnata dall’analisi dell’ultimo stop al provvedimento che bannava i motori endotermici al 2035 e della conseguente crisi degli equilibri della politica europea sul tema auto, messi in discussione dal netto no del Governo italiano, seguito da Polonia e Bulgaria, e dalla posizione della Germania.

Purosangue e le altre: tutte le prove

Il nostro inno alla neutralità tecnologica diventa un coro intonato a cominciare dalla prova della Ferrari Purosangue, il debutto del primo Suv del Cavallino, seguito da quella Porsche 911 Dakar e da un’intervista al designer della Lamborghini che ci racconta come sara? l’erede dell’Aventador, la crasi ideale tra un V12 e il primo powertrain elettrico del Toro. Insomma, la quintessenza della mobilità e della passione di guida vista dal versante del superlusso.

Ma la democrazia della mobilità su Auto esplode nella sezione Primo Test, dove davvero il magazine accontenta tutti i gusti e i portafogli con le prove dell’intero arco... costituzionale delle alimentazioni: dall’ibrido sportivo di Toyota RAV4 GR Sport, al termico cattivo di Honda Civic Type R, a quello di classe dell’ultimo restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, per tornare all’ibrido di ultima generazione di Toyota Corolla e a quello al debutto di Dacia Jogger 140 Hybrid, fino al Diesel di ultima generazione di Mazda CX-60 con l’e-Skyactiv D 3.3 dalla mostruosa efficienza.

L’interessante inchiesta sulla situazione delle nostre autostrade è il preludio alla sezione e-mobility, dove troviamo il futuro elettrico di Lancia in perfetto stile italiano, e le prove di Hyundai Ioniq 6 e DR 1. EV.

Il salto nel nostro laboratorio del Centro Prove è quantico perché ad aprirlo è il test del nuovo Range Rover Sport, sempre più imponente e tecnologico. E se la Renault Austral della copertina dimostra tutte le sue indubbie qualità dimostrando di essere davvero regina nei consumi, stupisce anche il nuovo Nissan X-Trail e-Power. A completare il panorama, prima il tocco di eleganza regalato dalla Mercedes-AMG SL, capace di garantire sportività a cielo aperto grazie al suo V8. E poi la Subaru Solterra, la gemella siamese, oltre che elettrica, di Toyota Bz4X.

Confronti

La sezione Motor Club è aperta dall’affascinante confronto in pista tra la Lamborghini Huracán Supertrofeo da corsa e quella stradale, che dimostra come buon sangue davvero non mente mai. E dopo le rubriche di e-sports e orologi, si arriva al tuning con l’interpretazione della Tesla Model Y da parte di Novitec. L’abituale appuntamento con gli pneumatici anticipa il servizio finale dell’usato dedicato alla Jeep Grand Cherokee. La democrazia non guasta mai.

