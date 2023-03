Benzina, c'è il ribasso: in modalità self è a 1,85 euro

Benzina e diesel sono in ribasso . Dopo alcuni mesi in cui i prezzi oscillavano, finalmente c'è un miglioramento, grazie al quale molti automobilisti - e i loro portafogli - possono prendere un respiro. Come sempre è Quotidiano Energia a fornirci l'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all 'Osservaprezzi del Mimit , e che sono stati revisionati ieri 19 marzo 2023 alle 8. Vediamoli nel dettaglio.

I costi

Iniziamo con la benzina, la quale in modalità self service è arrivata a 1,859 euro al litro (rispetto ai precedenti 1,863. Sul fronte servito, invece, il prezzo medico praticato è 1,999 euro al litro (2,003 il dato precedente). Passando al diesel, che ha avuto un calo più considerevole, il suo prezzo in modalità self service si attesta a 1,805 euro al litro (contro 1,816 precedenti). Infine, sempre il gasolio in modalità servito, il prezzo medio praticato è 1,947 euro/litro (contro 1,958 di prima).

