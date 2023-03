Cupra, la nuova collaborazione con la cantante Rosalia

Durante la partita di calcio "El Clásico" al Camp Nou del 19 marzo, i fan di tutto il mondo hanno avuto un'anticipazione della canzone "Abcdefg" di Rosalía , in occasione del lancio della nuova partnership con il marchio automobilistico CUPRA . Lunedì 20 marzo, la città di Barcellona, Madrid e Città del Messico sono state invase da maxi affissioni che celebravano l'incontro tra l'artista catalana e il brand spagnolo, con la promessa di una collaborazione straordinaria.

Secondo Sven Schuwirth, COO di CUPRA, Rosalía è la perfetta rappresentazione dello spirito non convenzionale del brand, con la sua mentalità internazionale e la sua profonda connessione con la cultura e le radici della Spagna. Insieme, il marchio e la cantante promettono di ispirare le nuove generazioni, offrendo un'esperienza innovativa ed emozionante.

La campagna pubblicitaria di CUPRA e Rosalía non si limita alle maxi affissioni, ma coinvolge anche i passanti con un numero di telefono che invita a partecipare a una chat via WhatsApp, per ricevere maggiori informazioni sulla collaborazione. La popolarità dell'artista è dovuta soprattutto grazie al successo dell'album MOTOMAMI, vincitore di un premio Grammy e diventato l'album latino più importante del 2022 nella classifica di Billboard, potrebbe portare grande visibilità al brand spagnolo.

