Ford, anche con le elettriche faranno i burnout

Ford ha depositato un brevetto che presto permetterà di fare il burnout con le auto elettriche. L'azienda americana ha descritto la funzione come una "modalità di prestazione del veicolo con rotazione intenzionale delle ruote e il riscaldamento degli pneumatici" al fine di migliorare la trazione del veicolo . Si tratta di un vero e proprio line lock, ma pensato per i mezzi elettrici della Casa dell'Ovale Blu.

Come funziona

La funzione burnout sarà adottata dalle prossime Ford Mach-E, ma anche i modelli già in circolazione potranno facilmente aggiungerla tramite una semplice modifica hardware e software. Il brevetto Ford spiega nel dettaglio il funzionamento della funzione burnout: lelettronica si occuperà di frenare le ruote anteriori applicando la coppia sull'asse posteriore, facendo così fumare le gomme che ricevono potenza. Contrariamente alla maggior parte delle muscle car che utilizzano il line lock, il brevetto Ford prevede la possibilità di invertirlo, con le ruote posteriori trattenute dal sistema frenante e fumo all'avantreno.

Anche se la funzione di burnout potrebbe trovare spazio sui modelli elettrici venduti in serie, il brevetto Ford spiega che è pensata per un uso privato, ad esempio su percorsi chiusi o in pista. Ciò potrebbe migliorare i tempi di accelerazione delle auto elettriche ad elevate prestazioni e renderle più accattivanti per il grande pubblico.

Annunci usato Ford