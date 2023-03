Follia a Napoli: tiktoker usa l'ambulanza a sirene accese per girare uno spot

Chanel Totti beccata in auto senza cintura e al telefono

Infatti, dalle immagini si può notare che invece di operatori sanitari, dal veicolo scendono dei TikToker, pronti a registrare la loro nuova trovata pubblicitaria: l'inaugurazione di un negozio di abbigliamento nel centro di Napoli. La scena è stata ripresa in uno dei video pubblicati dallo stesso negozio, dove è possibile notare l'interno dell'ambulanza, completa di barella e abiti che somigliano a quelli dei sanitari.

La situazione è stata interrotta dalla Polizia Locale, intervenuta per identificare il titolare e gli ospiti presenti. Inoltre verrà notificato un verbale per l'impatto acustico generato dalle sirene. Le autorità hanno aperto un'indagine per accertare se l'ambulanza utilizzata sia stata noleggiata da una ditta privata e se sia stata impiegata in modo improprio.

L'accaduto è stato denunciato sui social dal consigliere regionale di Europa Verde in Campania Emilio Borrelli, che su Twitter ha diffuso il video dell'accaduto definendosi "allibito da una buffonata", e trovando molti consensi:

NAPOLI. USATA AMBULANZA A SIRENE SPIEGATE PER FESTA CON TIKTOKER

DIR1456 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT NAPOLI. USATA AMBULANZA A SIRENE SPIEGATE PER FESTA CON TIKTOKER BORRELLI (AVS): "ALLIBITO. PROVVEDIMENTI CONTRO ORGANIZZATORI BUFFONATA" (DIRE) pic.twitter.com/EaZozswTcY — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) March 17, 2023

