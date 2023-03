Hiperon Fosslin, crossover elettrico dalla Malesia

Hiperon Fosslin: caratteristiche e dotazioni

Nonostante l'auto provenga dalla Malesia, è stata ideata da uno studio di design automobilistico europeo chiamato One One Lab; inoltre, tutto il lavoro di progettazione si è svolto negli Stati Uniti. Fosslin misurerà 4,8 mt di lunghezza, 1,9 mt di larghezza e 1,6 mt di altezza, con un passo di 2,9 mt. L'assetto - e il look - è da Suv-coupé: un crossover a tutti gli effetti, quindi, con una griglia illuminata ma completamente coperta, gruppi ottici a LED, finestrini senza cornice e uno spoiler integrato nella parte posteriore.

All'interno, l'abitacolo presenta quattro sedili, un ampio tetto panoramico apribile, illuminazione ambiente e una console centrale che ospita l'infotainment sotto un'unica copertura in vetro. Ma a spiccare è il volante in stile videogioco. Si notano anche alcuni comandi fisici, tra cui i quadranti rotanti sulle portiere che probabilmente consentono di regolare la temperatura desiderata.

Hiperon Fosslin: dati tecnici

Hiperon ha reso note alcune specifiche tecniche che, molto probabilmente, riguardano la Fosslin completamente elettrica piuttosto che la variante a idrogeno. La batteria da 95 kWh promette un'autonomia di 450 km, mentre i motori elettrici erogano 480 cv e 670 Nm di coppia, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi e una velocità massima di 260 km/h.

