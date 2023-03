Capsule Collection “Fessura x Nuova 500”: le sneaker firmate FIAT

È stata ufficialmente lanciata la Capsule Collection 'Fessura x Nuova500' , una collaborazione tra il marchio di sneaker fashion-tech Fessura e FIAT . L'accordo di licenza permette la produzione e la distribuzione di una linea di calzature in edizione limitata, caratterizzata da tecnologia, sostenibilità e design.

Il progetto RUNFLEX 500, pensato per la corsa e il tempo libero, è stato realizzato per offrire nuove sensazioni di movimento grazie a un sistema brevettato che alleggerisce il passo e rilascia energia mentre si cammina.

Come sono realizzate

Le Runflex 500, presentate in anteprima a Pitti Uomo nel giugno 2022, sono disponibili in due colori: white electric e navy electric. Caratterizzate da texture su misura e dettagli che impreziosiscono la collezione, le calzature contengono 4 cuscinetti in XL Extralight, un'innovativa tecnologia superleggera e ammortizzante del gruppo Finproject S.p.A. con un Compound Bio Circular Attributed di nuova generazione. Organix 3.0, ottenuto con l'utilizzo di materie prime biologiche circolari provenienti da scarti di attività agricole e forestali, o dalla frazione biodegradabile di rifiuti urbani e industriali,garantisce la sostenibilità del prodotto.

Disponibilità

La Capsule Collection 'Fessura x Nuova500' è già disponibile sul sito www.fessura.com, nei Flagship store e nelle boutique multimarca. Inoltre, sono stati organizzati diversi Pop-up in collaborazione con catene nazionali e internazionali. FIAT e Fessura hanno realizzato una speciale campagna social per accompagnare il lancio fino a metà aprile.

