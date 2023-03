Monopattini e parcheggio selvaggio: a Padova la multa arriva dall’app

Il fenomeno dei monopattini continua a tenere banco. Piacciono sempre di più, ma creano anche tanti problemi, come incidenti e parcheggi selvaggi (e il ministro Salvini ha già avvisato che il Nuovo Codice della Strada avrà tante restrizioni al riguardo). Il problema del parcheggi, e degli abbandoni, sta facendo molto parlare a Padova , dove dal 1° aprile è prevista una nuova regola: chi parcheggerà in modo scorretto i monopattini elettrici della flotta Dott riceverà una sanzione pecuniaria e, in caso di recidiva, subirà la sospensione dell’account .

Le nuove regole di Dott

La decisione non è stata presa dall’amministrazione comunale, bensì da Dott stessa, società della micromobilità in sharing che circolano sulle strade di Padova (e su quelle di altre città italiane). Come funziona la sanzione? Chi parcheggia fuori dalle aree consentite o in modo errato, violando il Codice della Strada, riceverà prima una sort di “avviso” sull’app e, all’indirizzo con cui ci si è registrati al servizio, arriverà una mail da Dott con indicati ora e luogo del parcheggio errato e un riepilogo delle regole da seguire. Se questo dovesse succedere una seconda volta, non più una mail di avviso ma una multa: 5 euro di penale da parte dell’operatore, oltre a una guida al parcheggio e al rispetto delle regole contenuta in una mail dedicata e personalizzata. Infine, qualora l’utente fosse davvero recidivo, gli verrà sospeso l’account e per riattivarlo dovrà frequentare un corso di guida obbligatorio e gratuito organizzato da Dott.

I commenti

L'assessore alla mobilità e ciclabilità del Comune di Padova, Andrea Ragona ha così commentato: “I padovani apprezzano moltissimo i servizi di biciclette e monopattini in sharing, e con l’arrivo della primavera il loro utilizzo aumenta sempre di più. In autunno abbiamo chiesto alle aziende che gestiscono i servizi di individuare forme ulteriori per sanzionare chi utilizza questi mezzi in maniera scorretta e Dott, con questo progetto, implementerà il monitoraggio, in particolare della sosta, sanzionando chi parcheggia in maniera scorretta e comunque poco rispettosa degli altri, fino ad arrivare ad una sospensione della possibilità di usufruire del servizio. Sono azioni che ci aiutano nel promuovere un corretto utilizzo di queste forme di mobilità, ma soprattutto che contribuiscono a diffondere il rispetto non solo delle regole, ma di tutti gli utenti della strada. La buona educazione civica deve infatti riguardare gli automobilisti così come i ciclisti e gli utilizzatori di monopattini, perché lo spazio pubblico è di tutti”.

