Incontri ravvicinati in strada: c'è Batman a bordo di un quad!

Per le strade, oramai, si può circolare in qualsiasi modo si voglia . In costume su una moto, a cavallo, oppure vestiti come il supereroe preferito a bordo di un quad. Scene tutte viste nel corso del tempo, comiche sì ma a volte anche abbastanza surreali. Per fortuna – o purtroppo? - qualcuno ha sempre tenuto ad immortalare questi momenti con alcuni video diventati poi virali sui social. E la storia di oggi riguarda un uomo travestito da Batman. In questo caso però, lo diciamo subito, è per una buona e nobile causa.

Batman preferisce il quad

Sull'asse mediano di Cagliari, un'automobilista ha filmato un uomo con indosso il costume da uomo pipistrello, personaggio del DC Universe, a bordo di un quad dalla livrea nera, in pendant con la tuta dell supereroe tanto amato di Gotham City. La persona che ha ripreso la scena aveva avvistato il “cosplayer” da lontano e quando la sua auto si è avvicinata, è riuscita ad inquadrarlo mentre era in piedi sul veicolo e faceva sventolare il suo mantello. L'uomo altri non è che Salvatore Monni, che molto spesso assieme all'associazione "Charliebrown" va nelle strutture ospedaliere per portare un po' di gioia ai piccoli malati. Qui, Monni, si stava recando all'ospedale Microcitemico di Cagliari.

La pagina in cui il video è stato reso pubblico è @ridichegratis_official. Chissà se per strada avrà incontrato qualche acerrimo nemico... Due Facce o, peggio ancora, il Joker. Ma quello che davvero ci si domanda è: come si sentirà la sua Batmobile, ora che sa di essere stata accantonata per un semplice quad? Qualsiasi sia la risposta, una cosa è certa: quest'uomo sa come rendere felici i bambini.

Il camper di Barbie esiste davvero: il sogno diventa realtà