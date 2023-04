Monopattini elettrici a Parigi, Assosharing si oppone al divieto

Parigi dice "no" ai monopattini elettrici in sharing. L'ha fatto attraverso un referendum domenica 2 aprile, attraverso il quale i cittadini si sono espressi votando per il divieto di questo tipo di mezzi nella Ville Lumière. Secondo Assosharing però meno dell'8% degli aventi diritto ha deciso di partecipare alle urne perchè il problema dei monopattini è fortemente sottovalutato.