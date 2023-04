Pasqua, solito traffico intenso: quando e dove i maggiori disagi

Durante le festività pasquali, si prevede che circa 15 milioni di italiani si metteranno in viaggio. Sebbene ci siano alcune novità sulle autostrade per agevolare la situazione del traffico, ci saranno comunque disagi e code tra il 7 e il 10 aprile. Le prime situazioni critiche sono previste già nel pomeriggio del 7 aprile, con il picco delle partenze previsto dopo la chiusura degli uffici. Massima attenzione dovrà essere posta anche nella mattina di sabato 8 aprile, mentre ci si aspetta un traffico meno intenso nelle ore pomeridiane. Non sono previsti disagi per la Pasqua, ma nella sera di lunedì 10 aprile il grande flusso di veicoli in rientro potrebbe causare ingorghi sulle strade e le autostrade.