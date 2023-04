La Roma scende in campo per il rispetto del Codice della Strada

Sara Assicurazioni , attuale Insurance e Official Partner della Roma per la stagione 2022-23, ha coinvolto anche quest'anno quattro giocatori della formazione giallorossa - Bove, Cristante, Spinazzola e Zalewski - per veicolare un messaggio ispirato alla responsabilità sociale e al rispetto delle regole , importanti nello sport come alla guida.

"Fuoriclasse di sicurezza"

La campagna "Fuoriclasse di sicurezza" si ispira alle interviste post partita. Attraverso parallelismi tra gioco in campo e sicurezza stradale, i quattro testimonial richiamano l'attenzione su alcune importanti regole del Codice della Strada in modo ironico. Le clip verranno caricate sui canali social (Facebook, Instagram, TikTok) di Sara Assicurazioni.

L'importanza del rispetto delle regole

La compagnia non è nuova a questo tipo di iniziative. Sara Assicurazioni infatti ogni anno investe ogni anno l'1% dell'utile netto, promuovendo il rispetto reciproco tra gli automobilisti e tutti gli utenti della strada. Inoltre, Sara Assicurazioni, in partnership con ACI, è title sponsor dei Centri di Guida Sicura di Vallelunga e Lainate. "Crediamo che la prevenzione e il rispetto delle regole siano fondamentali per migliorare la sicurezza sulle strade: l'educazione alla guida responsabile è il modo migliore per consolidare le capacità e la responsabilità di chi guida - dichiara Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni -. Grazie al coinvolgimento di questi campioni contiamo di veicolare al meglio questo messaggio e sensibilizzare soprattutto i più giovani, per rendere la strada un ambiente sempre più sicuro".